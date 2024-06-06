Зруйнована школа в селі Зелений Гай Шевченківської громади, фото: Нацполіція

Литва збирається відновити зруйновану школу в селі Зелений Гай Шевченківської громади, що на Миколаївщині.

Відповідну ініціативу 5 червня схвалили на засіданні Кабінету Міністрів Литви, повідомляє литовський мовник LRT.

Всього уряд Литви виділяє понад 12 мільйонів євро. Орієнтовна вартість проєкту реконструкції школи в Зеленому Гаю становить 2,7 мільйона євро, з яких 1,35 мільйона євро – кошти державного бюджету, виділені для Фонду співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги, а решта – внесок цільового партнера. В рамках проєкту планують відбудувати нову модульну школу з новим укриттям.

Зруйнована школа в селі Зелений Гай Шевченківської громади, фото з відкритих джерел Зруйнована школа в селі Зелений Гай Шевченківської громади, фото з відкритих джерел Зруйнована школа в селі Зелений Гай Шевченківської громади, фото з відкритих джерел

Водночас до 10 мільйонів євро цих коштів уряд Литви виділяє на фінансування та реалізацію програми реабілітації та реінтеграції поранених і постраждалих від війни в Україні. Ці кошти призначені для реалізації трьох проєктів: реконструкція Центру реабілітації спинномозкових травм лікарні Дніпровського державного університету; реконструкція реабілітаційного центру «Нескорені» у селищі Брюховичі на Львівщині; зміцнення та розвиток послуг установ та організацій, що працюють у сфері реабілітаційних та реінтеграційних послуг.

Нагадаємо, у школу в селі Зелений Гай Шевченківської громади Миколаївської області 13 березня 2022 року влучила ворожа бомба. Піся цього на місці, де стояли відремонтовані та доглянуті будівлі, залишилися одні руїни. Тоді внаслідок руйнування будівлі загинули місцеві мешканці. Про це йдеться у статті «НикВести» «Гора каміння замість школи: як бомби російських окупантів зруйнували життя села Зелений Гай на Миколаївщині».

Згодом слідчі почали збирати докази воєнних злочинів військових РФ на території школи у селі Зелений Гай. Під час огляду фахівці виявили та вилучили уламки боєприпасів та інші докази вчинення воєнних злочинів.