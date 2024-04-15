Пошук зайнятості – це не тільки про написання резюме та надсилання відгуків на вакансії. Щоб привернути увагу роботодавця та отримати запрошення на співбесіду, кандидатам треба вміти не тільки описувати навички, а «продавати» свій професіоналізм. У цій статті разом з експертами з працевлаштування ми поділимося ефективними порадами, які допоможуть обійняти бажану посаду. До речі, якщо зараз вам цікава робота з проживанням наприклад доглядальниця з проживанням , на порталі Jooble щодня публікуються нові вакансії.

№1. Зробіть своє резюме якісним

Резюме формує перше враження роботодавця про вас. Інформація, вказана у документі, повинна переконувати рекрутера у тому, що ви є цікавим кандидатом для співпраці. Для CV важливо дотримуватися чіткої структури: ім’я, назва посади, контактні дані, досвід роботи, професійні навички, освіта та додаткова інформація. Оптимальним є об’єм у 1-2 сторінки.

Щоб резюме виглядало якісно та професійно, ми рекомендуємо наступне:

Обирайте мінімалістичне оформлення та стандартні шрифти;

Коригуйте інформацію у резюме так, щоб вона відповідала більшості з вимог, вказаних роботодавцем у вакансії;

Фокусуйтеся на описі своїх досягнень замість зон відповідальності у розділі «Досвід роботи»;

Розміщуйте найважливішу інформацію вгорі, другорядну – нижче;

Перевіряйте документ на наявність орфографічних та пунктуаційних помилок.

Для оформлення резюме в мережі можна знайти безкоштовні сайти, де пропонуються сотні шаблонів з різними фонами та стилями. Якщо ви вже склали CV та бажаєте переглянути вакансії, на Jooble пропонується робота Запоріжжя та в інших українських містах.

№2. Займайте активну позицію

Активна позиція – це ключ до успіху при спробах працевлаштування у сферах з високою конкуренцією або великих компаніях. Залучайте усі можливі ресурси з оголошеннями та систематично надсилайте відгуки. Сьогодні вибрати вакансію можна на сайтах з пошуку зайнятості, у соцмережах, месенджерах, професійних спільнотах та за допомогою нетворкінгу.

Експерти компанії Jooble радять бути на один-два кроки попереду інших кандидатів. Наприклад, якщо зазвичай шукачі просто надсилають резюме у відгуку на пропозицію, ви можете також додати супровідного листа та за декілька днів зв’язатися з рекрутером компанії. Поясніть йому свої мотивації обійняти цю посаду та чому саме ви є правильним спеціалістом для неї.

№3. Ведіть соціальні мережі

Соціальні мережі зараз є візитівкою сучасних фахівців, особливо коли мова йде про LinkedIn. Перед запрошенням на співбесіду рекрутери із ймовірністю 90% переглядають там профілі кандидатів. У деяких випадках, компанії використовують LinkedIn для пошуку персоналу та пропонують роботу спеціалістам в особистих повідомленнях.

Ваша сторінка у професійній соцмережі має відображати актуальне резюме та містити інформацію про проєкти, над якими ви працювали. Це можуть бути фото, відео, текстові пояснення суті завдання та результати його виконання. Щоб рекрутери та інші користувачі LinkedIn знали про ваше бажання знайти роботу, у налаштуваннях акаунту увімкніть функцію #OpenToWork.

№4. Залучайте нетворкінг

Чим більше людей з вашого професійного оточення знають про те, що ви шукаєте зайнятість, тим вищі ваші шанси її отримати. Багато організацій мають вакансії, які не розміщуються у публічному доступі. Дізнатися про них можна тільки зі спілкування з HR-фахівцями або іншими співробітниками компанії. Тому можна запитати в друзів, знайомих та колег чи знають вони про відкриті позиції у їхніх компаніях, які підходять для ваших навичок та досвіду.

№5. Не чекайте, поки станете достатньо кваліфікованим

Більшість шукачів помиляються на тому, що пропускають вакансії, для яких їм не вистачає деяких навичок. Насправді це абсолютно нормальна ситуація і роботодавці не очікують, що всі кандидати відповідатимуть їхнім запитам на 100%. Навпаки, коли ви маєте кожне з перерахованих в оголошенні вмінь, це свідчить лише про те, що ви є занадто кваліфікованим спеціалістом для розглянутої позиції. Якщо ви відповідаєте головним вимогам, сміливо відгукуйтеся на таку вакансію.

№6. Ретельно готуйтеся до співбесід

Співбесіда – це шанс зарекомендувати себе як професіонала перед роботодавцем та отримати омріяну посаду. Щоб не розгубитися під час розмови та не забути розповісти важливі деталі, розділіть підготовку на наступні етапи:

Дослідіть напрямки роботи компанії, основні послуги та продукти. Продумайте план короткої самопрезентації, яка буде розкривати головне питання: «Чому саме ви є ідеальним кандидатом на цю позицію?». Підготуйте відповіді на найбільш поширені запитання рекрутерів у вашій сфері. Подумайте що ще вам хотілося б дізнатися про цю вакансію та складіть перелік запитань до рекрутера. Визначтеся з маршрутом та зовнішнім виглядом ввечері перед інтерв’ю. Складіть всі необхідні документи – копії резюме, диплом, сертифікати про додаткову освіту, портфоліо тощо. Для дистанційної співбесіди – перевірте налаштування мікрофона, звуку, камери та фону у застосунку відеозв’язку.

Для демонстрації своєї зацікавленості у посаді та швидшого отримання результатів інтерв’ю, треба зв’язатися з рекрутером за 7-10 днів. Можна поставити собі нагадування про це або створити відкладене повідомлення.