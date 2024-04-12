Ілюстраційне фото, архів «НикВести»

У Корабельному районі Миколаєва повторно шукають підрядника, який капітально відремонтує частину вулиць Калиниченка та Родинної — на ремонтні роботи планують витратити 9 мільйонів 82 тисячі гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Аналогічні торги адміністрація району оголошувала у січні 2024 року, тоді у тендері взяли учать три компанії «Стройспецтехніка», «Кайсер», «Демсей».

За результатами оцінки, найбільш економічно вигідною визначена у двох тендерах пропозиція ТОВ «Стройспецтехніка». Проте вона була відхилена через невідповідність в документах учасника процедури закупівлі.

«Жоден з учасників процедури закупівлі не ознайомився з проектною документацією та не обстежив будівельний майданчик з метою виявлення проблем, ідо можуть виникнути на ньому (непередбачений стан грунту, наявність комунікацій та споруд, не нанесених на генеральному плані тощо), а на свій розсуд передбачили у розрахунку ціни тендерної пропозиції «договірної ціни» кошти на покриття ризиків, пов’язаних з виконанням будівельних робіт. У замовника постає питання, яким чином учасники розраховували кошти на покриття ризиків пов’язані з проектною документацією та ризики, що можуть виникнути на будівельному майданчику (непередбачений стан грунту, наявність комунікацій та споруд, не нанесених на генеральному плані тощо)» , – зазначено у тендерній документації.

Оголошені тендери на ремонт доріг Оголошені тендери на ремонт доріг

Ремонт включає капітальне відновлення 2,5 кілометрів дорожнього покриття по вулиці Родинній від вулиці Сімферопольської до вулиці Рибної, орієнтоване на вартість 5,1 мільйона гривень. Ці роботи передбачають демонтаж і очищення покриття, укладення нового з дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, а також облаштування тротуарів, пандусів, встановлення дорожніх знаків і горизонтальної розмітки.

До 28 квітня триває процес подачі тендерних пропозицій, наступного дня буде проведено аукціон.

Також заплановано капітальний ремонт 1,9 кілометрів вулиці Калиниченка від вулиці Сімферопольської до вулиці Рибної за суму 3,9 мільйонів гривень.

Роботи передбачають підготовчі роботи, демонтаж старого покриття, покладання нового асфальту, облаштування тротуарів і встановлення дорожніх знаків, а також включає підготовчі роботи з викорчовуванням двох пнів, знос двох дерев та обрізку 12 дерев.

Тендерні пропозиції прийматимуть до 25 квітня. Розпочати виконання робіт з ремонту вулиць підрядник повинен протягом 3-х днів після укладання договору. Гарантійний термін на дорожнє покриття становитиме 10 років.

Нагадаємо, що північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO) спрямує понад 4 мільйони євро на відновлення мереж водопостачання у Корабельному районі Миколаєва.