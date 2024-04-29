Стан дороги Т-15-06 влітку 2023 року. Фото «НикВести» надіслали місцеві жителі Стан дороги Т-15-06 влітку 2023 року. Фото «НикВести» надіслали місцеві жителі

Жителі села Мостове, що на Миколаївщині, скаржаться на поганий стан дороги. Через ями бригади швидкої медичної допомоги долають 25 кілометрів до села понад півтори години.

Про це у коментарі «НикВести» розповіла місцева жителька Вероніка Цибульська.

Траса Т-15-06 пов'язує місто Миколаїв з Веселинівським, Доманівським, Врадіївським та Кривоозерським районами області.

Відремонтувати дорогу мешканці просять з 2016-го року. За словами жительки, сполучення з прилеглими лікарнями ускладнено навіть у теплий період.

— Ми просимо і закликаємо владу вирішити цю проблему, і надати допомогу з ремонту дороги. Відстань від села Мостове до Доманівки становить 25 кілометрів. Ми зверталися до місцевої влади, обласної ради і автодору, але до цього часу так і не отримали результатів, — зауважила вона.

До початку повномасштабного вторгнення у 2021 році тодішня Служба автодоріг (нині Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області) оголошувала тендер на розробку проектної документації на капітальний ремонт дороги за 10,8 мільйонів гривень, а згодом оголосила тендер на поточний середній ремонт 35 кілометрів цієї автодороги за 1 мільярд 179 мільйонів гривень.

Стан дороги Т-15-06 влітку 2023 року. Фото «НикВести» надіслали місцеві жителі Стан дороги Т-15-06 влітку 2023 року. Фото «НикВести» надіслали місцеві жителі

Дата завершення ремонту зазначених відрізків траси Т-15-06 Миколаїв-Доманівка-Берізки планувалась до червня 2023 року.

— Ще до повномасштабного вторгнення цю дорогу планували відремонтувати, оголошувався тендер на її ремонт та виділись кошти. Але це все з війною зупинилось, грошей немає і ніхто дорогу не зробив. Так, швидкі доїжджають 25 кілометрів до нас за 1,5 години, а в селі дуже багато дітей, інвалідів, пенсіонерів. Також є села, які знаходяться далеко від центру громади, туди навіть автобус не може доїхати, там дуже великі ями, дітей виводять пішки до траси. Минулого року восени ми зібрали підписи, написали лист в Миколаївську обласну раду, голові Миколаївської ОВА Віталію Кіму, звертались в автодор, щоб зробили дорогу. Ми отримали відповіді, що у 2024 році планувались ремонтні роботи, але грошей немає і вони будуть шукати спонсорів. Проте у нас питання, куди ділись ті кошти, які вже виділялись у 2021 році. Ні місцева голова Мостівської сільської ради, ні Вознесенська міська рада нічого зробити не можуть. Дуже дивно, що навіть на Донечинні ремонтують дороги, а у нас ні, — повідомила місцева жителька.

Стан дороги Т-15-06 влітку 2023 року. Фото «НикВести» надіслали місцеві жителі Стан дороги Т-15-06 влітку 2023 року. Фото «НикВести» надіслали місцеві жителі

На запит Мостівської ОТГ торік в управлінні інфраструктури Миколаївської ОВА повідомили, що автодорога Т-15-06 не увійшла до переліку об'єктів, які планується ремонтувати у 2023 році через обмежені фінансові ресурси та стратегічні пріоритети, спрямовані на відновлення доріг, постраждалих внаслідок російської агресії.

«На автодорогах Миколаївської області представниками ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області» (далі — ДП «Агенція»), балансоутримувача автомобільних доріг загального користування місцевого значення, було проведено обстеження, за результатами якого визначено, що деякі ділянки потребують ремонту. У той же час в умовах обмеженого фінансового ресурсу при формуванні плану робіт на 2023 рік управлінням інфраструктури обласної військової адміністрації спільно «Агенція» за рекомендаціями керівництва Миколаївської обласної військової адміністрації загального плану проведення ремонтних робіт першочергово включаються обʼєкти, які значно постраждали внаслідок російської агресії та є пріоритетними для області в плані логістичних розвʼязок, до якого вищезазначену автодорогу не було включено через невідповідність цим критеріям. Водночас інформуємо, що у разі надходження додаткового фінансування у 2023 році або при формуванні плану робіт на 2024 рік буде розглянута можливість включення автодороги Т-15-06 Миколаїв-Доманівка-Берізки до загального плану робіт», — йде мова у відповіді на інформаційний запит.

Нагадаємо, що у державному бюджеті на 2024 рік немає грошей на ремонт та утримання місцевих доріг у Миколаївській області. В управлінні інфраструктурі повідомили, один із напрямків буде робота по залученню всіх можливих джерел фінансування, щодо подальшого утримання та ремонту доріг місцевого значення.

У 2023 році витратили майже 600 мільйонів гривень державних коштів на ремонт місцевих автомобільних доріг та чотирьох мостів. За рахунок капітального ремонту управління інфраструктури повністю відремонтували одну ділянку. Також почалися ремонтні другої ділянки, проте, щоб їх завершити — коштів вже не вистачило.