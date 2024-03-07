У державному бюджеті на 2024 рік немає грошей на ремонт та утримання місцевих доріг у Миколаївській області.

Про це сказав в.о. начальника управління інфраструктури Миколаївської обласної військової адміністрації Сергій Сікорський під час брифінгу 7 березня, передають «НикВести».

При обговоренні основних планів, та викликів, які ставить перед собою управління інфраструктури, Сергій Сікорський сказав, що найголовніше в цьому році – це залучення коштів.

— Бюджетом 2024 року, на жаль, не передбачено фінансування на ремонт та утримання доріг місцевого значення, тому один із напрямків це буде робота по залученню всіх можливих джерел фінансування, щодо подальшого утримання та ремонту доріг місцевого значення, – сказав Сергій Сікорський.

За його словами, у випадку, якщо не будуть залучені міжнародні або донорські кошти – ремонту місцевих доріг у 2024 році не буде.

— Взагалі ніяких робіт не буде. Зараз в нас фінансовий ресурс майже нуль. Якщо буде можливість у громад – ми будемо залучати їх у співфінансування, тому що у нас ресурсу нуль, – додав Сергій Сікорський.

Він додав, що зараз управління шукає нові фінансові ресурси.

— На сьогоднішній день ми вже звернулися до Кабінету Міністрів, до –Міністерства інфраструктури, щодо передбачення якось мінімального ресурсу для забезпечення безаварійного проїзду між громадами. Залюбки будемо співпрацювати з усіма, хто буде готовий допомогти нам у цьому напрямку, – додав Сергій Сікорський.

Раніше «НикВести» повідомляли, що на капремонт двох вулиць у Корабельному районі Миколаєва планують витратити ₴9 мільйонів.