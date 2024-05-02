МОН розробляє програму з фінансової грамотності для дошкільнят / Ілюстративне фото

Міністерство освіти розробляє навчальну програму з фінансової грамотності для дошкільнят. Над документом міністерство працює спільно з Національним банком України.

Про йдеться у заяві на сайті МОН.

Зазначається, що міністерство освіти і науки України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку спільно розробили Рамку фінансових компетентностей для дітей та молоді (віком від 5 до 18 років).

На основі цього документа і розробляється спеціальна програму з фінансової грамотності для дошкільнят. Її планують запровадити у дитячих садочках у всій країні.

«Відповідно до документа фінансову освіту варто починати ще з дошкільного віку. Що раніше дитина почне опановувати фінансові знання та навички, то простіше їй буде у майбутньому ухвалювати зважені та ефективні фінансові рішення, а також бути фінансово успішною. З найменшого віку діти дізнаватимуться, що таке гроші, у чому їхня цінність, як планувати витрати та заощаджувати кошти», — йдеться у повідомленні МОН.

У міністерстві зазначили, що у документі особливу увагу надано питанням фінансової безпеки.

«Діти дошкільного віку мають розуміти ризики втрати грошей чи цінних речей, а також усвідомлювати небезпеку, повʼязану із шахраями та незнайомцями, що цікавляться фінансовими питаннями», — йдеться у заяві міністерства.

Нагадаємо, у миколаївському закладі професійно-технічної освіти відкриють навчальну програму «Оператор цивільних дронів».