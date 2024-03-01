У миколаївському закладі професійно-технічної освіти відкриють навчальну програму «Оператор цивільних дронів».
Загалом нову навчальну програму цьогоріч запровадять у семи профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Завдяки підтримці Євросоюзу для закладів закупили дрони та підготували викладачів, які тепер зможуть навчати учнів цієї програми. У планах — ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії.
Про який саме заклад на Миколаївщині йде мова, поки не уточнюється.
«Вміти керувати цивільним дроном — надважливо для України сьогодні. Ці безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни», — написав Михайло Федоров.
Раніше повідомлялося, що на українському ринку праці з’явились 42 нові професії, зокрема у сфері ІТ, охорони здоров’я, соціальній, фінансовій.
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Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
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У миколаївському закладі професійно-технічної освіти відкриють навчальну програму «Оператор цивільних дронів».
Загалом нову навчальну програму цьогоріч запровадять у семи профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Завдяки підтримці Євросоюзу для закладів закупили дрони та підготували викладачів, які тепер зможуть навчати учнів цієї програми. У планах — ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії.
Про який саме заклад на Миколаївщині йде мова, поки не уточнюється.
«Вміти керувати цивільним дроном — надважливо для України сьогодні. Ці безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни», — написав Михайло Федоров.
Раніше повідомлялося, що на українському ринку праці з’явились 42 нові професії, зокрема у сфері ІТ, охорони здоров’я, соціальній, фінансовій.