У миколаївському профтеху навчатимуть на оператора цивільних дронів. Фото з відкритих джерел

У миколаївському закладі професійно-технічної освіти відкриють навчальну програму «Оператор цивільних дронів».

Загалом нову навчальну програму цьогоріч запровадять у семи профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Завдяки підтримці Євросоюзу для закладів закупили дрони та підготували викладачів, які тепер зможуть навчати учнів цієї програми. У планах — ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії.

Про який саме заклад на Миколаївщині йде мова, поки не уточнюється.

«Вміти керувати цивільним дроном — надважливо для України сьогодні. Ці безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни», — написав Михайло Федоров.

Раніше повідомлялося, що на українському ринку праці з’явились 42 нові професії, зокрема у сфері ІТ, охорони здоров’я, соціальній, фінансовій.