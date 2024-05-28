Передача побутової техніки. Скриншот з відео

Міжнародні донори і партнери передали Миколаївщині 280 пральних машин, 298 мікрохвильових печей, 248 холодильників та 288 сушок.

Про повідомляє Миколаївська ОВА.

Гуманітарну допомогу передали Кримський фронт, UAIM Humanitarian Fund, KSRelief Миколаївщина отримала значну гуманітарну допомогу.

Побутову техніку розподілили між закладами фізичної культури, освіти, охорони здоров'я, прийомними сім'ями, дитячими будинками сімейного типу, опікунами до яких влаштовані діти, комунальними закладами проживання осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, а також для бездомних людей.

«Висловлюю щиру вдячність нашим партнерам, які забезпечили цю чудову гуманітарну допомогу в рамках підписаного меморандуму між Миколаївською ОВА та Кримським фронтом», — сказав Георгій Решетілов, який був присутній під час передачі техніки.

Під час відеозвернення співкоординатор Кримського фронту Фелікс Караєв розповів про надану підтримку Миколаївській області та запевнив, що проект буде і надалі підтримувати регіон.

«Ми маємо допомагати один одному в ці складні часи», — додав він.

Передача побутової техніки. Скриншот з відео

Раніше повідомлялось, що Данія надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги на майже €34 млн.