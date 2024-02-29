Ілюстраційне фото

КНП «Миколаївський обласний будинок дитини» можуть приєднати до КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» в рамках формування спроможної мережі медзакладів. Така необхідність пояснюється фінансовим станом та збереженням потужностей для надання якісної медичної допомоги

Відповідну рекомендацію у четвер, 29 лютого, прийняла робоча група з вивчення питання фінансового забезпечення КНП сфери охорони здоров'я Миколаївської обласної ради, пишуть «НикВести».

Об'єднання закладів дозволить зберегти медичний та сестринський персонал, а також оптимізувати витрати та зберегти потужності для надання якісної медичної допомоги, розповів виконуючий обов'язки голови Миколаївської облради Антон Табунщик.

— Постає питання щодо подальшого розвитку Миколаївського обласного будинку дитини. У 2024 році йде велике збільшення дохідної витратної частини, але наскільки нам відомо на 2025 рік не має державної субвенції у розмірі 15 мільйонів гривень. Тобто у наступному році за цих обставин ми отримаємо фінансовий результат з від'ємною частиною 13,5-14 мільйонів гривень. Враховуючи те, що в області працює обласна дитяча лікарня, ми розглядаємо можливість перспективи приєднання обласного будинку дитини до обласної дитячої лікарні. У нас стоїть завдання зберегти весь сестринський персонал, зберегти медичний персонал і дати змогу отримати підвищення фаху або перекваліфікування, — сказав Антон Табунщик.

Скріншот з статистики щодо обʼєднання обласної дитячої лікарні та будинку дитини

Згідно зі зведеними графіками, у 2024 році дохідна частина після об'єднання медзакладів складатиме 173 мільйона гривень, при цьому витрати перебільшені і складатимуть 185 мільйонів гривень.

— Ми бачимо, що в плюсі зведений результат складає 8 мільйонів гривень без отримання додаткового контрактування, — зауважив Антон Табунщик.

В свою чергу, в. о. начальника управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко підкреслила, що важливо зберегти реабілітаційний потенціал для підтримки онкохворих дітей та розширити амбулаторно-реабілітаційну допомогу.

— Будинок дітей на сьогодні — це дуже потужна реабілітаційна база, кадровий потенціал. Навіть їх використання для відновлення, наприклад, для онкохворих дітей, це дуже необхідний резерв для обласної дитячої лікарні, і його треба максимально використати. Єдине, що можливо буде переглянути, розширення послуг по амбулаторно-реабілітаційній допомозі, — зауважила посадовиця.

Антон Табунщик вважає, що оптимізація в першу чергу збереже колектив будинку дитини.

— Держбюджетом на 2025 рік не передбачено додаткового фінансування і політика держави — це в перспективі вийти з того, що будуть існувати будинки дитини і перейти на інші форми виховання дітей. Вважаю злиття цих закладів оптимальним рішенням. В перспективі і в лікарів буде можливість перекваліфікуватись. Цей розвиток подій убезпечить вас, як колектив.

Робоча група в ході обговорення погодила це питання. Пізніше його розглянуть на профільних комісіях Миколаївської обласної ради.

Нагадаємо, у липні 2023 року під час візиту до Миколаєва Президент України Володимир Зеленський відвідав обласну дитячу лікарню. Тоді він розкритикував стан палат у медичному закладі. Перебуваючи в одній з палат, Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер. Після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні заклад почав ремонт в хірургічному відділенні та встановив кондиціонери у восьми палатах.

За місцем роботи та проживання головного лікаря обласної дитячої лікарні Олександра Пліткіна та його заступниці Ірини Ткаченко, 30 листопада, відбулись обшуки у рамках кримінального провадження за частиною 4 статті 191 ККУ(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Частина 4 статті визначає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років за розтрата чужого майна у великих розмірах або чи в умовах воєнного стану.

Разом з тим, у поліції повідомили, що досудове розслідування триває ще за однією статтею Кримінального кодексу України, а саме частина 2 статті 366 ККУ: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, які спричинили тяжкі наслідки. Карається позбавленням волі на строк 2 двох до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Олександр Пліткін, у якого напередодні правоохоронці проводили обшуки у кримінальній справі щодо можливої підробки документів та привласнення майна, каже, що на нього «вилили бруд», а поліція «розказує щось ефемерне».

5 грудня постійна депутатська комісія Миколаївської обласної ради з питань соціальної політики та охорони здоров’я відмовилася розглядати та знала з порядку денного проект рішення щодо призначення Олександра Пліткіна на посаді директора КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня».