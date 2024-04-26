Генератор. Фото з відкритих джерел.

Співвласникам багатоквартирних будинків у Миколаєві частково компенсують вартість енергенераторів та портативних електростанцій, які були придбані під час останнього опалювального сезону.

Відповідне рішення комісія виконавчого комітету Миколаївської міської ради прийняла у середу 24 квітня, пишуть «НикВести».

За словами керівника департаменту енергетики Миколаївської міської ради Али Луцької, виплата часткової компенсації допоможе знизити фінансового навантаження на ОСББ.

У коментарі «НикВести» Ала Луцька зазначила, що сума відшкодування вартості електрогенератора не може перевищувати 50% вартості, але не більше 30 тисяч гривень, а у випадку з електростанцією — 50% вартості, але не більше 40 тисяч гривень. Номінальна потужність портативної електростанції має бути від 700 Вт до 5000 кВт включно.

На программу «Теплі кредити», яка частково компенсує ОСББ вартість робіт, пов’язані з енергозбереженням цьогоріч виділили 6 мільйонів гривень. За словами Али Луцької, в цю суму вже входять кошти виплати компенсацій за генератори та портативні електростанції.

— Заяви на отримання компенсацій можуть отримували лише ті ОСББ, які прадбали пристрої за свої кошти. На сьогоднішній день у нас є заявка лише від одного ОСББ, вони придбали генератор, — зазначила вона.

Керівник департаменту енергетики додала, що схожих компенсацій для власників приватних будинків немає.

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