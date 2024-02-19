Невідомі підпалили контейнер у центрі Миколаєва влітку 2023 року, фото: мер Олександр Сєнкевич

Впродовж 2023 року миколаївці спалили 48 пластикових контейнерів для збору побутового сміття.

Про це повідомив директор «Миколаївкомунтранс» Андрій Вецало під час засідання комісії з питань житлово-комунального господарства міської ради 16 лютого, пишуть «НикВести».

Усього підприємство затверджує для списання 87 сміттєвих контейнерів, з яких 48 — згоріло.

— Більшість з цих пожеж були підпали. Але я скажу, що це продовжується досі. Це роблять якісь люди — може хворі, може спеціально роблять це. Є записи камер, що молоді люди підпалюють ганчірки, потім кидають у контейнер. Ці пластмасові контейнери потім зовсім плавляться. Це дуже неприємно, у них є ціна. Ми реагуємо відповідно до закону. Звертаємося у поліцію, слідство поки триває, — сказав Андрій Вецало.

Миколаївців, які стали свідком умисного пошкодження контейнерів для збору ТПВ, просять телефонувати до поліції або КП «Миколаївкомунтранс» за номером телефону: (0512) 58 69 60. Підприємство, у свою чергу, щоразу звертається до поліції з відповідною заявою.

До цього, у липні 2023 року, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв, що за два місяці містяни спалили 17 нових пластикових контейнерів для збору побутового сміття.

На початку минулого року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради уклав договір з підприємством «НВП «Укрресурс» на купівлю тисячі сміттєвих контейнерів. Вартість кожного становить 7 тисяч 284 гривні, загальна сума — 7,2 мільйони гривень.

Водночас у квітні 2023 року в Корабельному районі Миколаєва комунальники частково замінили старі оцинковані контейнери для сміття на нові пластикові.