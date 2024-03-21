Модель Mitsubishi Pajero Sport, ілюстраційне фото

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради планує придбати два нових позашляховики для потреб ТРО за 3 мільйони 765 тисяч гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Транспорт послужить для виконання завдань територіальної оборони у Миколаєві, включаючи мобілізаційну підготовку.

Зокрема, виконком оголосив тендер на придбання двох легкових електромобілів Mitsubishi Pajero Sport INTENSE 2.4 8AT 4WD або еквівалент. Очікувана вартість одного автомобіля складає 1 мільйон 882 тисячі 500 гривень.

Сріншот з тендерної документації

Згідно з тендерною документацією, автомобіль повинен бути не раніше 2023 року випуску, білого кольору. Серед характеристик автомобіля також вказані: системи безпеки: ABS, EBD, TCL, 7 подушок безпеки, системи допомоги при гальмуванні та старті, системи курсової стійкості та стабілізації.

Система комфорту: підігрів сидінь, клімат-контроль, система «вільні руки» Bluetooth, круїз-контроль, дистанційне управління центральним замком.

Оздоблення та зовнішній вигляд: світлодіодні фари, хромовані деталі, легкосплавні диски, тонування задніх вікон.

Серед інших функцій вказані також система контролю тиску у шинах, камера заднього огляду, система безключового доступу та запуску автомобіля, система Mitsubishi Off Road Mode з чотирма режимами.

Переможець тендеру має поставити автомобілі замовнику до 1 травня поточного року. Гарантія на автомобілі має складати не менше 7 років або 100 тисяч кілометрів пробігу.

Нагадаємо, у Миколаєві 19 жовтня на запит військовослужбовців однієї з бригад місто придбало дизельну технікy. Автомобілі були придбані у рамках міської програми сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Миколаєва.