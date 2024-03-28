Проект пресцентру. Скриншот з тендерної документації на ProZorro

З бюджету витратять 880 тисяч гривень на капітальний ремонт приміщення для облаштування пресцентру в міськраді Миколаєва.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, передають «НикВести».

Замовником робіт виступає виконавчий комітет Миколаївської міськради. Підрядник повинен буде до 10 червня 2024 року виконати демонтажні роботи приміщень, відремонтувати підлогу, стелю та стіни, облаштувати санвузол, а також виконати оздоблювальні роботи.

Окрім приміщення, в якому будуть проводитись офіційні зустрічі пресцентру, там, згідно проєкту, буде облаштовано ще одне приміщення. Імовірно, його використовуватимуть, як робочий кабінет для працівників центру.

Проект пресцентру. Скриншот з тендерної документації на ProZorro Проект пресцентру. Скриншот з тендерної документації на ProZorro

Віце-мер Сергій Коренєв в коментарі «НикВести» повідомив, що проєкт планують реалізувати за кошти міського бюджету та міжнародної донорської допомоги. Міська рада вже узгодила співфінансування проєкту, а донор забезпечить простір меблями та обладнанням.

— Організація DG-East — це підрозділ USAID, фінансує закупівлю меблів, техніки та облаштування пресцентру. Миколаївська міська рада за власний кошт лише фінансує ремонтні роботи в приміщенні. Там буде переговорна кімната, зокрема там можна буде брати коментарі у депутатів, — сказав він.

Проект пресцентру. Скриншот з тендерної документації на ProZorro Проект пресцентру. Скриншот з тендерної документації на ProZorro

Раніше повідомлялось про те, що замість їдальні виконавчого комітету міської ради Миколаєва планують облаштувати молодіжний центр. На капітальний ремонт чотирьох кімнат витратять 3,8 мільйона гривень.

Як відомо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв, що у місті планують облаштувати простір, який стане центром творчості та самореалізації для місцевої молоді.