Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Тепер його місце займе Олександр Трепак.
Відповідні укази №314/2024 та №313/2024 опубліковані на сайті глави держави.
«Звільнити Лупанчука Сергія Костянтиновича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України», — сказано в указі.
Іншим указом на цю посаду Володимир Зеленський призначив Олександра Трепака.
За даними з відкритих джерел, Олександр Трепак — Герой України. Раніше був командиром Кіровоградського 3-го полку спецпризначення, пізніше призначений начальником штабу — заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Відомо, що Володимир Зеленський призначив Сергія Лупанчука на посаду командувача СЗГ у листопаді 2023 року.
Нагадаємо, що раніше глава держави звільнив ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби у відставку.
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Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Тепер його місце займе Олександр Трепак.
Відповідні укази №314/2024 та №313/2024 опубліковані на сайті глави держави.
«Звільнити Лупанчука Сергія Костянтиновича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України», — сказано в указі.
Іншим указом на цю посаду Володимир Зеленський призначив Олександра Трепака.
За даними з відкритих джерел, Олександр Трепак — Герой України. Раніше був командиром Кіровоградського 3-го полку спецпризначення, пізніше призначений начальником штабу — заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Відомо, що Володимир Зеленський призначив Сергія Лупанчука на посаду командувача СЗГ у листопаді 2023 року.
Нагадаємо, що раніше глава держави звільнив ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби у відставку.