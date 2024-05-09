Військовий СЗГ. Фото з відкритих джерел.

Володимир Зеленський. Фото: ВП

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Тепер його місце займе Олександр Трепак.

Відповідні укази №314/2024 та №313/2024 опубліковані на сайті глави держави.

«Звільнити Лупанчука Сергія Костянтиновича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України», — сказано в указі.

Іншим указом на цю посаду Володимир Зеленський призначив Олександра Трепака.

За даними з відкритих джерел, Олександр Трепак — Герой України. Раніше був командиром Кіровоградського 3-го полку спецпризначення, пізніше призначений начальником штабу — заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Укази Володимира Зеленського. Скріншот Укази Володимира Зеленського. Скріншот

Відомо, що Володимир Зеленський призначив Сергія Лупанчука на посаду командувача СЗГ у листопаді 2023 року.

Нагадаємо, що раніше глава держави звільнив ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби у відставку.