Олександр Сєнкевич. Фото: НикВести. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич звернувся до українського уряду, щоб внести зміни у правила використання бюджетних коштів, що залишились з 2023 року.

Про це міський голова сказав у інтерв’ю ТРК «МАРТ».

За словами Олександра Сенкевича, згідно з новим бюджетним кодексом міська влада може використовувати минулорічні залишки бюджетних коштів у трьох напрямках: допомога військовим, поточні видатки та будівництво захисних споруд, бомбосховищ. Пункту, що ці кошти можна витратити на ремонт житлового фонду, немає.

— В нас є зруйновані ракетами будівлі, багатоповерхівки, а гроші на них ми не можемо використати. Я вже написав листа прем'єр-міністру (Денису Шмигалю, — прим.) з приводу того, що нам потрібно внести зміни Кабміном чи навіть Верховною Радою, щоб ми могли використовувати кошти на відновлення, — сказав Олександр Сєнкевич.

Міський голова уточнив, що в Миколаєві питання відновлення будівель, які зруйновані ворожими ракетами, стоїть досить гостро.

— В Миколаєві є і такі будівлі, і робота в напрямку їх відновлення, і запит від містян, щоб ми їх відновили. Тому будемо далі цю тему просувати. Я думаю, що найближчим часом до цього підключаться всі можливі важелі, щоб дозволити, бо це ж буде не лише для Миколаєва, це для всієї країни. Тобто, щоб четвертий напрямок відновлення зруйнованого житла теж нам відкрився, — додав Олександр Сєнкевич.

Раніше «НикВести» писали, що у систему DREAM включили проєктів з відбудови Миколаївщини вже на ₴6,77 млрд.