Відкриття стінопису у центрі Миколаєва в пам'ять загиблого засновника «Нібулону» Олексія Вадатурського

У центрі Миколаєва у суботу, 1 червня, відкрили мурал в памʼять загиблого засновника «Нібулону» Олексія Вадатурського.

Урочисте відкриття відвідали представники компанії, місцева влада та мешканці міста, пишуть «НикВести».

Як відомо, Олексій Вадатурський народився 8 вересня 1947 року у селі Бендзари Одеської області. Він був українським агропідприємцем, Героєм України, генеральним директором сільськогосподарського підприємства «Нібулон» та віцепрезидентом Української зернової асоціації з лютого 2005.

У 2021 році Forbes оцінив статки бізнесмена в 430 мільйонів доларів, Олексія Вадатурський посів 24-те місце в рейтингу ТОП-100 найбагатших людей України.

31 липня 2022 року внаслідок обстрілу Миколаєва російськими військами засновник компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський загинув. Разом з ним у будинку загинула і його дружина — Раїса Вадатурська.

Фото з церемонії прощання з загиблим Вадатурських у Володимирському кафедральному соборі в Києві, «НикВести»

На відкритті муралу виступив директор з торгівлі компанії «Нібулон» Володимир Славінський. Він наголосив на величезному внеску Вадатурського в розвиток аграрної галузі України, назвавши його геніальним візіонером та управлінцем.

— Олексій Вадатурський бачив потенціал в аграрній галузі, бачив шляхи виведення українського села з кризи, покращення умов життя в селі, розвитку бізнесу там, завдяки модернізації та сучасним підходам. Уже через кілька років після відкриття терміналу «Нібулон» в Миколаєві, обсяги експорту кукурудзи зросли вдвічі, а через 15 років – у десять разів, досягнувши понад 30 мільйонів тонн, – розповів Володимир Славінський.

Директор із торгівлі компанії «Нібулон» Володимир Славінський

Мурал, що прикрашає одну з будівель в центрі Миколаєва, став символом пам'яті і вдячності за великий внесок Олексія Вадатурського в розвиток міста та країни, додав Володимир Славінський.

— Цей мурал – не просто витвір мистецтва, а данина пам'яті видатній людині, чия справа живе і розвивається. Лише нещодавно «Нібулон» був визнаний найбільшим роботодавцем у Миколаївській області. Це значить, що дійсно Олексій Опанасович створив щось таке, що залишається і залишатиметься значущим ще довгий час. Саме тому його треба пам'ятати, саме тому в нього треба вчитися, – зазначив Володимир Славінський.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич

Крім того, що Олексій Вадатурський був видатною особистістю в бізнесі, він також був Героєм України і почесним громадянином міста Миколаєва, згадав на відкритті мер Олександр Сєнкевич.

— Людина живе доти, доки живе про неї пам'ять. Я впевнений, що після війни ми ще переосмислимо цю людину. Бо він, окрім того, що був видатною людиною, ще був героєм України. І ще він є почесним громадянином міста Миколаєва. Тому я впевнений, що в місті Миколаєві ще з'явиться пам'ятник на його честь, – сказав Олександр Сєнкевич.

Наукова співробітниця Миколаївського краєзнавчого музею та членкиня топонімічної комісії Тетяна Губська.

На заході зокрема і говорили про те, що в рамках закону про перейменування памʼять про одного з головних аграріїв країни заслуговує на одну з вулиць або проспектів міста, названих на його честь.

— Сьогодні, коли я прийшла трошки раніше до головного офісу «Нібулону», я дивилася на ці сходинки і уявляла собі, як Олексій Вадатурський не проходив, а пробігав по цих сходинках, тому що його чекала дуже велика робота. Скільки він зробив, ви знаєте більше, ніж це знаю я. Перейменування вулиць важка і дуже відповідальна робота, багато думок, багато емоцій. Ви знаєте, я за перейменування вулиці на честь Олексія Опанасовича Вадатурського. Але чесно, може він заслуговує на проспект? Все ж таки, людина такого рівня. Проспект Центральний — проспект Олексія Вадатурського, це я сьогодні собі намріяла вночі. Мені подобається, не знаю, як вам. Вирішує все одно наше місто Миколаїв, – сказала наукова співробітниця Миколаївського краєзнавчого музею та членкиня топонімічної комісії Тетяна Губська.

Нагадаємо, що після загибелі Олексія Вадатурського та його дружини в Офісі президента України припустили, що власника компанії було вбито навмисно — удар по його будинку було наведено та скориговано. Цією справою займалася прокуратура, а син загиблого Андрій Вадатурський найняв приватних детективів для розслідування обставин загибелі батьків.

Церемонія прощання з загиблим подружжям проходила 5 серпня у Володимирському кафедральному соборі в Києві.

Після загибелі Олексія Вадатурського генеральним директором компанії «Нібулон» став його син, колишній народний депутат Андрій Вадатурський.

Нещодавно у Миколаєві відкрили експозицію у памʼять загиблого внаслідок російського обстрілу засновника та генерального директора компанії «Нібулон» Олексія Вадатурського.

До цього компанія «Нібулон» звернулася до топонімічної комісії Миколаєва з проханням перейменувати вулицю Фалєєвську на честь загиблого внаслідок російського удару засновника компанії Олексія Вадатурського.