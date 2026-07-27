«Нібулон» підвищив середню зарплату працівників до майже $1650

У «Нібулоні» заявили про зростання середньої зарплати до майже $1650. Фото: Фото: пресслужба компанії

Під час повномасштабної війни середня заробітна плата працівників компанії «Нібулон» зросла з 650 до майже 1650 доларів США. Для окремих категорій співробітників оплата праці збільшилася більш ніж уп'ятеро.

Про це в інтерв'ю Mind повідомив власник компанії Андрій Вадатурський.

За його словами, такого результату вдалося досягти завдяки перегляду бізнес-процесів, автоматизації та цифровізації виробництва. За останні чотири роки компанія інвестувала в розвиток IT-інфраструктури близько 10 мільйонів доларів.

— З одного боку, завдяки перегляду бізнес-процесів і цифровізації ми підняли людям заробітну плату, а з іншого — заощадили десятки мільйонів доларів, які змушені були б сплачувати при неефективних застарілих процесах, — зазначив Вадатурський.

Він навів приклад, що до початку повномасштабної війни на кожні 1000 гектарів землі в компанії працювали 26 людей, тоді як зараз — близько п'яти. На елеваторах чисельність персоналу також скоротилася — зі 100-120 до 10-15 працівників.

За словами Вадатурського, нині керівники підприємств можуть контролювати виробничі процеси та ключові показники роботи за допомогою планшета.

Водночас прискорене впровадження автоматизації стало відповіддю і на кадровий дефіцит. Серед основних причин нестачі працівників у компанії називають мобілізацію, виїзд працездатних українців за кордон та конкуренцію за фахівців із підприємствами оборонно-промислового комплексу.

Раніше, директор із взаємодії з органами влади компанії «Нібулон» Олександр Долженков повідомив, що компанія зараз перебуває у складному фінансовому становищі.

Як відомо, «Нібулон» звернувся до Миколаївської міської ради щодо надання пільги зі сплати орендної плати за землю, потенційно забруднену вибухонебезпечними предметами. Мова йде про понад 50 гектарів в морпорту Миколаєва, де розташований завод та термінал «Нібулону». У зверненні компанія посилається на потенційне забруднення акваторії та неможливість її використання.