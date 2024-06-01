Ілюстративне фото «НикВести»

Фермери, попри мінну небезпеку, виходять у поля. Коли знаходять вибухонебезпечні предмети — міни чи нерозірвані снаряди — ставлять мітки, потім передають інформацію демінерам.

«НикВести» дізнались, чому фермери продовжують працювати, незважаючи на мінну небезпеку.

Трапляються випадки, що фермери не хочуть чекати, поки до них дійде розмінування, і працюють на полях на свій страх і ризик, бо для них ця земля – єдине джерело доходу. Деякі фермери вирішують самостійно обстежувати поля, аби пришвидшити розмінування.

Костянтин Колісніченко, фермер із села Лимани, не є виключенням. Він разом із батьком самостійно виходили на поля та ставили мітки в місцях, де бачили підозрілі предмети. Вони оглядали територію, записували координати і передавали ДСНС. Сапери приїжджали та розміновували поля.

Фермер Костянтин Колісніченко, фото: НикВести

«Уже потім у нас провели державне розмінування, інженерні війська закінчили його на початку вересня 2023 року. Але навіть після цього були випадки, коли люди підривалися на полі», — говорить Костя.

Попри ризики через снаряди, він продовжує працювати: каже, немає часу ставити фермерство на паузу.

Читайте також матеріал «НикВести» «Саморозмінування: чому фермерам Миколаївщини та Херсонщини доводиться власноруч обстежувати свої землі», де ми з'ясували, чому сільськогосподарським виробникам доводиться ризикувати власним життям, чи допомагає влада фермерам розміновувати їхні землі та як Миколаївські та Херсонські фермери власноруч виносять зі своїх полів вибухонебезпечні предмети.

«НикВести» запитали у заступника голови Миколаївської ОВА Георгія Решетілова, про його очікування щодо повного розмінування Миколаївщини. Він зазначив, що попри всі труднощі, аграрії Миколаївщини не здаються, вони продовжують працювати, годувати країну та світ. Але для повноцінного відновлення фермерам потрібна реальна допомога від держави та міжнародних партнерів. Адже розмінування – це не лише питання економіки, а й питання безпеки та майбутнього.

Нагадаємо, що цьогоріч у Миколаївській області планують обстежити 44 тисячі гектарів сільськогосподарських земель. З початку року вибухотехніки вже обстежили 5 тисяч 96 гектарів, з яких розмінували 2 тисячі 99 гектарів.

Загалом, варто зазначити, що темпи цьогорічного обстеження перевищують показники минулого року, де в середньому за місяць піротехніки обстежували 22,8 тисячі гектарів сільгоспугідь. За підсумками чотирьох місяців 2024-го піротехніки вийшли на середню цифру у 28,75 тисячі гектарів щомісячно. Так, з початку 2024 року в Україні розмінували 108 тисяч гектарів сільгоспземель.

Також ми зібрали усю необхідну інформацію про те, які бувають види вибухонебезпечних предметів та як поводитися, якщо ви знайшли вибухівку. Фахівці ДСНС постійно закликають миколаївців бути обережними і не чіпати підозрілі предмети, не намагатися їх розібрати, перенести з одного місця в інше тощо.

Зауважимо, що на території Миколаївської області випадки підривів на вибухонебезпечник пристроях не є винятком, а за прогнозами Міністерства економіки України спільно з Київською школою економіки, у найближчі 10 років кількість постраждалих від підриву на вибухонебезпечних предметах в Україні може зрости до 9 тисяч осіб.