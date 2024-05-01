Дональд Трамп, фото: АР

Кандидата у президенти США Дональда Трампа суд штрафував на 9 тисяч доларів. Його визнали винним у порушенні заборони на публікацію інформації про суд над ним у справі про «порногроші».

Про це повідомляє Reuters.

В обвинуваченні у цій справі було зазначено, що десять постів Дональда Трампа на його соціальній мережі Truth Social, де були висловлені критичні зауваження щодо відібраних судом присяжних та потенційних свідків прокуратури, порушують умову щодо заборони розголошення інформації про учасників судового процесу.

Суддя Мерчан підтримав звинувачення, та наклав штраф у розмірі 9 тисяч доларів. Дональда Трампа також зобов'язали видалити дописи з акаунту в Truth Social і сайту своєї передвиборчої кампанії.

У виданні зазначають, що кримінальна справа є однією з чотирьох, що знаходяться на розгляді проти Дональда Трампа, але може бути єдиною, яку передадуть до суду та завершаться вироком до виборів.

Нагадаємо, низка найбільших американських ЗМІ надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах США, із закликом провести дебати.

Зазначимо, що чинний президент США Джо Байден і його попередник Дональд Трамп лідирують на голосуваннях у своїх партіях в 16 штатах і одній території.