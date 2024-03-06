Джо Байден і Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria/Reuters

Чинний президент США Джо Байден і його попередник Дональд Трамп лідирують на голосуваннях у своїх партіях в 16 штатах і одній території.

Голосування відбулося у вівторок, пише Укрінформ з посиланням на американські ЗМІ.

Несподіванкою стала перемога кандидатки від республіканців Ніккі Гейлі у штаті Вермонт. Вона вдруге обійшла Трампа на праймеріз після того, як у неділю здобула перше місце у столичному окрузі Колумбія.

За результатами голосувань на праймеріз «супервівторка» жоден з кандидатів не зможе отримати достатню кількість делегатів, аби здобути номінацію на виборах президента від своєї партії.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що у разі переобрання на посаду президента вимагатиме у Європи заплатити США за відновлення запасів зброї, використаної для підтримки України.