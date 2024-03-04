Ніккі Гейлі. Фото: Brian Snyder / Reuters

На праймериз Республіканської партії в окрузі Колумбія виграла Ніккі Гейлі.

Це її перша перемога в кампанії 2024 року, пише Associated Press.

Водночас Гейлі Ніккі стала першою жінкою в історії, яка виграла праймериз від Республіканської партії.

Видання вважає, що її перемога кидає тінь на наратив про те, що всі республіканці об’єднані довкола Дональда Трампа.

Попри свої попередні поразки, Ніккі Гейлі сказала, що залишиться в перегонах принаймні до «супервівторка». В цей день голосуватимуть 15 штатів і одна територія США.

«Після поразки в рідному штаті Південна Кароліна вона залишалася непохитною в тому, що виборці заслуговують на альтернативу Трампу, попри його домінування в кампанії», — зазначає Associated Press.

Проводячи передвиборчу кампанію як відверта консерваторка, Ніккі Гейлі, як правило, демонструвала кращі результати серед більш поміркованих і незалежних виборців, пише AP.

Вашингтон, який входить до округу Колумбія, є однією з юрисдикцій у США, яка найбільше підтримує демократів. На загальних виборах 2020 року в цьому окрузі демократ Джо Байден набрав 92% голосів.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що у разі переобрання на посаду президента вимагатиме у Європи заплатити США за відновлення запасів зброї, використаної для підтримки України.