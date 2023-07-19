Дональд Трамп заявив, що у разі переобрання на посаду президента вимагатиме у Європи заплатити США за відновлення запасів зброї, використаної для підтримки України.

Він сказав про це у новому передвиборчому відео, передає The Hill.

— Менш ніж три роки тому я повністю відновив збройні сили Сполучених Штатів і вивів Америку на таку сильну глобальну позицію, — сказав Дональд Трамп у відео.

Трамп звинуватив європейських союзників у тому, що їхня частка у допомозі України «крихітна», і розкритикував адміністрацію Байдена за те, що вона ще не звернулася до Європи з вимогою про компенсацію. За словами політика, нинішній президент «занадто слабкий», щоб просити про таке.

— Двадцять дев'ять місяців по тому арсенали порожні, запаси порожні, скарбниця спустошена, наша країна тотально принижена, а у нас є корумпований, скомпрометований президент, шахрай Джо Байден, — додав він.

Крім того, експрезидент США розкритикував рішення надати Україні касетні боєприпаси, звинувативши Байдена в тому, що він «підштовхує нас до Третьої світової війни».

— Ми не повинні відправляти Україні наші останні запаси в той час, коли наші власні арсенали, за словами Джо Байдена, так небезпечно скорочуються, — сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «‎Таврія»‎ Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США. Українські військовослужбовці поки не використовували ці боєприпаси.