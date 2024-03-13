Олександр Дубінський, фото з відкритих джерел

Печерський районний суд Києва визнав чинного народного депутата України Олександра Дубінського винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Варто зауважити, що ДБР не називає імені та прізвища обвинуваченого. Проте, згідно із матеріалами справи, йдеться про нардепа Олександра Дубінського.

Що встановило слідство

Зазначається, що у серпні та жовтні 2023 року народний обранець звернувся до Міністерства охорони здоров'я України та ДБР з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес. Зокрема, політик цікавився видачею йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом.

Також, за даними ДБР, він намагався тиснути на слідство, вимагаючи ініціювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат виступає як підозрюваний.

«Своїми діями фігурант порушив вимоги п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» (не вчиняти та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів), за що передбачено адміністративну за ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів). Після набрання рішенням суду законної сили фігуранта буде включено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або повʼязані з корупцією правопорушення», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 липня в Офісі генпрокурора поінформували про проведення правоохоронцями обшуків у народного депутата за обставинами підробки документів для виїзду за кордон.

7 серпня Дубінський прибув на допит у Державне бюро розслідувань через розслідування обставин його виїзду за кордон.

9 серпня народний депутат заявив, що йому оголосили підозру у службовому підробленні документів для виїзду за кордон. За його словами, «ці всі обшуки, підозри та інше шоу» мають на меті «замаскувати корупційні скандали команди слуг Єрмака-Зеленського та складності на фронті».

10 серпня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід народному депутатові Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов'язання на два місяці — до 8 жовтня.

У коментарі журналістам він заявив про політичне переслідування.

Зранку 1 листопада правоохоронці прийшли з обшуком до народного депутата Олександра Дубінського. Також провели обшуки у спільників депутата. Їм закидають організацію схеми для «ухилянтів».

Правоохоронці вручили чинному народному депутату України Олександру Дубінському протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

А 13 листопада СБУ вручили йому підозру у роботі на користь російських спецслужб.