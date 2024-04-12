Неякісне миття посуду посудомийкою — бентежний дзвіночок аби перевірити її ТЕН. Адже саме тен для посудомийної машини - одна з її найважливіших запчастин. Його роль - нагрівати воду, що і забезпечує якісну роботу приладу. Якщо вчасно не помітити поломку, може постраждати механізм усієї машинки. Але помітити, що щось сталось із ТЕНом не важко. Спершу тому, що “розумний” дисплей видасть код несправності, у випадку нагрівального пристрою це зазвичай “09”, “E09”, “F09”.

Як влаштований ТЕН для посудомийної машини

Електронагрівальні прилади бувають різного призначення, від цього залежать матеріал та потужність. ТЕН встановлений в посудомийній машині - мокрого типу. Він здатний нагріти воду до 100 градусів С, а деякі з них містять термодатчик та можуть регулювати температуру.

ТЕН посудомийної машини виглядає як трубка, всередині якої знаходиться теплоізолятор. Ніхромова спіраль, поміщена в ізолятор, під’єднується до контактів і забезпечує передачу встановленої потужності.

Чому ТЕН виходить з ладу

Як і будь-які запчастини для посудомийних машин, ТЕН періодично може виходити з ладу. Щоб краще розуміти як цьому запобігти, розглянемо що з ним може трапитись.

ТЕН схильний до таких проблем:

через певний час нагрівальний елемент перегорає;

перегорання, викликане утворенням накипу;

замикання контактів;

пробій ТЕНа, тобто витік струму;

рветься нитка нагрівання;

Розповсюджені причини поломки:

нестабільна напруга;

утворення накипу;

несправність регулятору температури;

Поради для довшого слугування нагрівального елемента:

для покращення якості води можна поставити фільтр для води, але потрібно врахувати, що ставити його варто одразу;

придбайте стабілізатор, що нейтралізує різкі перепади напруги;

намагайтесь не використовувати програми, працюючі на високих температурах. Це допоможе сповільнити утворення накипу.

Як правильно обирати новий ТЕН

Перше, в чому варто впевнитись, це що проблема дійсно в роботі ТЕНу. Найкраще, якщо це підтвердить майстер. І якщо ТЕН справді зламаний, то необхідно придбати новий.

Щоб правильно обрати запчастину до посудомийної машини потрібно поглянути на серійну наліпку, або її ще називають шильдиком. Аби знати, яку деталь обрати, знадобляться марка посудомийної машини, її модель та серійний номер.

Ще одна річ на яку слід звернути увагу - те, що запчастини бувають оригінальні та аналогові. Звичайно, простіше та надійніше взяти оригінальні запчастини до посудомийної машини. Але часом взяти деталі, рекомендовані виробником, просто не виходить. Тоді варто впевнитись в якості продукту, аби це не обійшлось дорожче.

В будь-якому разі ТЕН для посудомийної машини ви можете придбати, звернувшись до магазину Майстер Плюс. Вам допоможуть обрати необхідні запчастини для посудомийних машин чи будь-якої побутової техніки.