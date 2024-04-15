iPhone 15 Pro Max – це смартфон, переваги якого можна перераховувати дуже довго. При цьому мінус у гаджет лише один – на iPhone 15 Pro Max вартість в Україні вища, ніж на телефони інших брендів. Але це стане зовсім не важливо, як тільки ви познайомитеся з його функціональними можливостями. Давайте не відкладатимемо і перейдемо до огляду прямо зараз.

Титановий корпус

Вперше Айфон вийшов у титановому корпусі. Цей металевий сплав забезпечує максимальний захист для внутрішніх вузлів, але він дуже легкий. І при цьому гаджет виглядає дуже стильно та витончено. А нові відтінки додають йому статусу та шику розкоші.

Неймовірно потужний процесор

У флагманах 2023 вперше використовується процесор від корпорації TSMC - новий А17 Pro, створений на базі 3-нм технології. Порівняно з минулим поколінням, продуктивність та швидкодія значно зросли. Додатково зазначимо, що оперативна пам'ять у флагмані – 8 Гб. За цим показником він ближчий до середнього комп'ютера, ніж до смартфона. А на практиці це означає, що гаджет з легкістю зможе справлятися із найскладнішими завданнями навіть у режимі багатозадачності.

Еталонна графіка

Графіка завжди була сильною стороною «яблучної» техніки. У цьому смартфоні використовується Super Retina XDR OLED з діагоналлю 6.7 дюйма. У новому поколінні значно зросла яскравість, а за рахунок високої роздільної здатності і широкого колірного охоплення картинка виходить чудово реалістичною і максимально деталізованою.

Відмінний камерний модуль

Камерний модуль отримав значні оновлення, і в першу чергу вони торкнулися оптики. Тепер об'єктиви підтримують роздільну здатність 48 Мп. З'явився новий - телескопічний, що дозволяє 5-кратно збільшувати картинку без втрати якості.

Зв'язок 24/7

Цю перевагу варто розглядати у двох аспектах. По-перше, це автономність. Тепер на одному заряді акумулятора смартфон може опрацювати майже цілу добу. Для заряджання можна скористатися безконтактною MagSafe.

Друге – це зв'язок. Смартфон підтримує всі існуючі формати плюс супутникову, якою інші бренди поки що похвалитися не можуть. Для цього компанія Еппл навіть має власні супутники. Поки що дзвінки по супутниковому зв'язку можна робити тільки в екстрених ситуаціях на номери служби порятунку, але технологія точно розвиватиметься і стає доступнішою.

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