Україна формуває контейнерні каравани. Фото: УДП

Національний перевізник «Українське Дунайське Пароплавство» (УДП) готується до запуску баржевих контейнерних караванів на Середній та Верхній Дунай.

Таке рішення ухвалили через блокування пунктів пропуску на заході України, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Там зазаначили, що альтернативний логістичний маршрут з України в ЄС — річкові перевезення Дунаєм.

Пароплавство пропонує доставку контейнерів до дунайських портів Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та до румунського порту Констанца.

Крім перевезення компанія забезпечує зберігання та перевалку в українських портах, організацію перевалки в портах вивантаження.

Держкомпанія вже почала консультації з перевізниками щодо залучення необхідної кількості контейнерів, необхідних для формування перших караванів.

З огляду на велику кількість запитів від бізнесу Мінінфраструктури опублікувало контакти, на які можна відправити заявку та отримати консультацію: yurii. nikolaienko@udp. one, + 38 (050) 419 09 80.

Раніше повідомлялося, що надмірний імпорт аграрної продукції з України може спровокувати нову кризу у країнах Євросоюзу.

7 лютого польські фермери анонсували страйки, як мінімум одного пункту пропуску на кордоні із Україною. Йдеться про КПП «Дорогуськ — Ягодин». Вони обіцяли пропуск всіх автобусів та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години.

9 лютого польські перевізники заблокували дорогу по напрямку на пунктах пропуску «Медика — Шегині», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».

11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ» польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Українські перевізники також почали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Вони заявили, що це відповідь на блокаду КПП з боку польських перевізників і фермерів.