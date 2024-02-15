Акція протесту українських перевізників проти блокади кордону. Фото: Суспільне Луцьк

Українські перевізники почали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Вони заявили, що це відповідь на блокаду КПП з боку польських перевізників і фермерів.

Про це пише «Суспільне».

Перевізники, які розставили біля КПП 50 вантажівок, заявили, що не мають наміру перекривати рух на пункті пропуску, адже їхній основний лозунг: «Вільний рух — перемога обох сторін». Однак вони обіцяють створити труднощі для польських водіїв, які будуть вʼїжджати в Україну.

Акція протесту українських перевізників проти блокади кордону. Фото: Суспільне Луцьк Акція протесту українських перевізників проти блокади кордону. Фото: Суспільне Луцьк

Представник перевізників Віталій Коценко повідомив, що українські водії будуть повністю віддзеркалювати дії поляків — затримувати фури для перевірки документів і товарів.

«Ми так само страждаємо і вони страждають. Але до чого тут перевізники? Ми виконуємо роботу. Зараз війна йде і ми для військових перевозимо вантажі, але нам цього зараз не дають. Нас затискають з однієї і другою сторони – з одної стороні Росія, а з другої – кордони перекриті.Ми хочемо провести мирну акцію, хочемо показати, що ми теж можемо перекрити кордон для їхніх перевізників», — розповів перевізник Валерій.

На місці проведення акції чергують правоохоронці. На вантажівках водії розмістили плакати із написами українською, польською і англійською мовами.

Як довго триватиме акція наразі не відомо. Попередньо українські перевізники планують перебувати на кордоні до 10 березня.

Нагадаємо, що 7 лютого польські фермери анонсували страйки, як мінімум одного пункту пропуску на кордоні із Україною. Йдеться про КПП «Дорогуськ — Ягодин». Вони обіцяли пропуск всіх автобусів та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години.

Раніше повідомлялося, що надмірний імпорт аграрної продукції з України може спровокувати нову кризу у країнах Євросоюзу.

9 лютого польські перевізники заблокували дорогу по напрямку на пунктах пропуску «Медика —іШегині», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».

Вже 10 лютого польські фермери розблокували рух вантажівок у пункті пропуску «Шегині — Медика» на кордоні з Україною.

Також повідомлялося, що 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ» польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.