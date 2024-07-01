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У серпні 2024 року закінчується пільговий період, протягом якого Україна не сплачувала зовнішні борги. До цього протягом двох років кредитори погодилися призупинити ці виплати.

Щоб не допустити цього країна має домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу, повідомляє The Economist.

Відтермінування становить 15% ВВП на рік. Якби ці виплати відбувалися, вони стали б другою за величиною статтею державних витрат (після витрат на оборону, – прим.).

За підсумками 2023 року відношення державного боргу до ВВП сягнуло 84,5%, привів дані депутат Данила Гетманцева. А цього року, за оцінками МВФ, воно може становити 94% ВВП. На початку великої війни це співвідношення було 49%.

МВФ хоче, щоб Міністерство фінансів України домовилося про списання, але така угода здається малоймовірною за наявний час.

На початку червня відбувалися закриті зустрічі із власниками єврооблігацій, які володіють 20% єврооблігацій України, з пропозицією щодо реструктуризації, пише hromadske. Мінфін запропонував два варіанти, які передбачають номінальне скорочення боргу за єврооблігаціями до 60% з потенційним зниженням до 25% у випадку суттєвого покращення економічної ситуації протягом періоду дії Програми МВФ.

Це б дало змогу зекономити 10 млрд доларів на боргових платежах до 2027 року та зберегти боргову стійкість у межах програми EFF. Утім, поки домовитися не вдалося.

Суми допомоги, яку Україні надають союзники, як пише Esonomist вражають. Але ця допомога надходить у вигляді артилерії, танків та цільових коштів, тобто на конкретні цілі/проєкти.

З нещодавнього пакета допомоги від США лише 8 мільярдів доларів США підуть безпосередньо українському уряду – це еквівалентно трохи більше ніж чверті щорічних витрат України на соціальні виплати, і навіть це у формі позики. ЄС планує запропонувати трохи більше, але все одно лише 38 мільярдів доларів протягом трьох років.

Нагадаємо, Україна попросила приватних кредиторів про списання боргів.