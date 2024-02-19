У неділю, 18 лютого, невідомі зламали акаунт видання «Українська правда» у соцмережі Х, а також сайт Liga.net.

Про це повідомляється на сайтах видань УП і Liga.net.

Зазначається, що на сайті LIGA.net о 14:30 неділі, 18 лютого, вийшла фейкова новина про нібито «розгром» елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці Донецької області.

Також працівники Української правди повідомили, що ввечері редакція втратила доступ до акаунту видання у соцмережі Х, а на сторінці тим часом почали з’являтися фейки.

У Liga.net заявили, що фейкова новина була знята зі стрічки, і що редакція не причетна до публікації російської дезінформації, оскільки «сайт було зламано невідомими».

«Фейкову новину було оперативно знято зі стрічки новин, проте деякий час вона все ж була активною, а також автоматично поширилась в акаунті видання у соцмережі Х (колишній Twitter). LIGA.net просить вибачення у читачів та розслідує, де є прогалини в безпеці, щоб виправити ситуацію і не допустити її повторення», – зазначили у виданні.

В УП також повідомили, що намагаються відновити доступ до акаунту і просять не вважати опубліковану інформацію в соцмережі інформацію такою, що має відношення до видання.

Крім того, повідомляється на кібератаку на видання «Апостроф».

На інцидент відреагували у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

«Росія продовжує інформаційну війну проти нашої держави. Сьогодні російські хакери здійснили чергову атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію. Наші фахівці вже проводять дослідження вказаного інциденту», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що хакери атакували сайт Міністерства освіти.