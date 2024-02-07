Хакери атакували сайт Міністерства освіти. Фото з відкритих джерел

Вранці 7 лютого хакери атакували сайт Міністерства освіти та науки України.

Про це повідомив очільник відомства Оксен Лісовий.

За його словами, атаку організували росіяни. Наразі сайт тимчасово не працює.

«Друзі, раптом що — сайт МОН тимчасово не працює через атаку русні. Але наші фахівці вже працюють над відновленням роботи», — написав міністр.

Нагадаємо, 25 січня група компаній «Нафтогаз України» заявила про масштабну кібератаку на один із дата-центрів.

Атака на Київстар

Нагадаємо, 12 грудня у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі повідомили про відсутність зв'язку, інтернету, також не працював сайт оператора. Збій вплинув на роботу банківських терміналів та системи оповіщення.

Згодом у «Київстар» заявили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці. Ввечері 12 грудня компанія «Київстар» повідомила, що частково відновила роботу послуг фіксованого зв`язку (зі стаціонарним обладнанням).

Також в «Київстар» вважають, що 12 грудня на компанію здійснили хакерську атаку, подібних до якої у телекомунікаційній галузі в світі ще не було.

Російські хакери з угруповання «Солнцепек» взяли на себе відповідальність за кібератаку на мобільний оператор «Київстар». В СБУ заявили, що ці хакери працюють у підрозділі головного управління генштабу збройних сил РФ (ГРУ).

Пізніше у «Київстарі» повідомили, що компанія скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів. Також компанія виділяє 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ.