У мобільному операторі «Київстар» заявили, що причиною масштабного збою в роботі зранку 12 грудня стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.

Про це компанія повідомила у соцальній мережі Х.

Для того аби зафіксувати обставини та наслідки протиправних дій з втручання у діяльність мережі «Київстару», оператор залучив правоохоронців та спеціальні держслужби. Вони наразі працюють в офісі компанії.

«Станом на зараз відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані. На цей час фахівці оператора працюють над усуненням наслідків хакерської атаки для якнайскорішого відновлення зв’язку та надання сервісів», — додали в компанії.

Також компанія пообіцяла компенсацію абонентам, які не мали звʼязку або не могли скористатися сервісами оператора.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі заявляють про відсутність зв'язку, інтернету також не працює сайт оператора.

Раніше повідомлялося, що користувачі «Київстар» зранку 12 грудня не можуть перейти на інших операторів, оскільки збій у мережі оператора вплинув на національний роумінг.

У Мінінфраструктури запевнили, що мобільний оператор «Київстар» відновить звʼязок упродовж чотирьох-пʼяти годин.