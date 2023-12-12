Користувачі «Київстар» зранку 12 грудня не можуть перейти на інших операторів, оскільки збій у мережі оператора вплинув на національний роумінг.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації в коментарі hromadske.

«Нацроумінг не працює через те, що мережа «Київстару» не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою», — йдеться в повідомленні.

Тож, усі інструкції щодо того як розвʼязати проблему з роботою мережі, на жаль, недієві, повідомляє Мінцифри.

У міністерстві зазначили, що це тимчасова проблема, над якою активно працюють всі спеціалісти компанії «Київстар», щоб знову повернути звʼязок своїм абонентам. Найближчим часом вони відновлять надання послуг.

«Після розвʼязання поточної проблеми ми обговоримо з усіма мобільними операторами, як надалі можна вберегтись від аналогічних ситуацій та захистити користувачів від неочікуваних проблем зі звʼязком», — додали в Мінцифри.

Також глава МВС Ігор Клименко зазначив, якщо потрібна термінова допомога — зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби, можна звернітися до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини.

«Також ви можете попросити про допомогу у нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах. У Пунктах Незламності, розгорнутих на базі наших підрозділів, є можливість скористатися Wi-Fi», — додав він.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі заявляють про відсутність зв'язку, інтернету також не працює сайт оператора.