У Мінінфраструктури запевнили, що мобільний оператор «Київстар» відновить звʼязок упродовж чотирьох-пʼяти годин.

Про це сказав віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков, передає LIGA.net.

За словами Кубракова, зараз тривають ремонтні роботи.

Окрім того, компанія у коментарі Суспільному повідомила, що на мережу скоїли хакерську атаку, що стала причиною технічного збою.

Мобільний оператор «Київстар» залучив правоохоронців і спеціальні держслужби для фіксації обставин і наслідків втручання в роботу. Станом на зараз відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані, фахівці працюють над усуненням несправностей.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі заявляють про відсутність зв'язку, інтернету також не працює сайт оператора.

Раніше повідомлялося, що користувачі «Київстар» зранку 12 грудня не можуть перейти на інших операторів, оскільки збій у мережі оператора вплинув на національний роумінг.