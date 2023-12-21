Оператор звʼязку «Київстар» скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів. Також компанія виділяє 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Звільнення від тарифу стосуються:
Нагадаємо, що у вівторок, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі повідомили про відсутність зв'язку, інтернету, також не працює сайт оператора. Зокрема, збій вплинув на роботу банківських терміналів та системи оповіщення.
Згодом у «Київстар» заявили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці. Ввечері 12 грудня компанія «Київстар» повідомила, що частково відновила роботу послуг фіксованого зв`язку (зі стаціонарним обладнанням).
Також в «Київстар» вважають, що 12 грудня на компанію здійснили хакерську атаку, подібних до якої у телекомунікаційній галузі в світі ще не було.
Російські хакери з угруповання «Солнцепек» взяли на себе відповідальність за кібератаку на мобільний оператор «Київстар». В СБУ заявили, що ці хакери працюють у підрозділі головного управління генштабу збройних сил РФ (ГРУ).
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Оператор звʼязку «Київстар» скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів. Також компанія виділяє 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Звільнення від тарифу стосуються:
Нагадаємо, що у вівторок, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі повідомили про відсутність зв'язку, інтернету, також не працює сайт оператора. Зокрема, збій вплинув на роботу банківських терміналів та системи оповіщення.
Згодом у «Київстар» заявили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці. Ввечері 12 грудня компанія «Київстар» повідомила, що частково відновила роботу послуг фіксованого зв`язку (зі стаціонарним обладнанням).
Також в «Київстар» вважають, що 12 грудня на компанію здійснили хакерську атаку, подібних до якої у телекомунікаційній галузі в світі ще не було.
Російські хакери з угруповання «Солнцепек» взяли на себе відповідальність за кібератаку на мобільний оператор «Київстар». В СБУ заявили, що ці хакери працюють у підрозділі головного управління генштабу збройних сил РФ (ГРУ).