Магазин «Київстар», фото УНІАН

Оператор звʼязку «Київстар» скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів. Також компанія виділяє 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Звільнення від тарифу стосуються:

абонентів передплати, контракту і контрактних абонентів з послугою «Домашній Інтернет» з 22 грудня 2023 по 21 січня 2024;

бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого звʼязку з 1 січня 2024 по 31 січня 2024;

користувачів «Домашнього Інтернету» та «Все Разом» з 1 січня 2024 по 31 січня 2024.

Нагадаємо, що у вівторок, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі повідомили про відсутність зв'язку, інтернету, також не працює сайт оператора. Зокрема, збій вплинув на роботу банківських терміналів та системи оповіщення.

Згодом у «Київстар» заявили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці. Ввечері 12 грудня компанія «Київстар» повідомила, що частково відновила роботу послуг фіксованого зв`язку (зі стаціонарним обладнанням).

Також в «Київстар» вважають, що 12 грудня на компанію здійснили хакерську атаку, подібних до якої у телекомунікаційній галузі в світі ще не було.

Російські хакери з угруповання «Солнцепек» взяли на себе відповідальність за кібератаку на мобільний оператор «Київстар». В СБУ заявили, що ці хакери працюють у підрозділі головного управління генштабу збройних сил РФ (ГРУ).