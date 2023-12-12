У вівторок, 12 грудня в роботі одного з мобільних операторів України — «Київстар» — стався технічний збій. Зокрема, він вплинув на зв'язок, роботу банківських терміналів та системи оповіщення.

Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що у Львові виникла проблема із системою автоматичного вимкнення ліхтарів вуличного освітлення: міські служби відключали лінії освітлення вручну, повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Речник «ПриватБанку» Олег Серга у коментарі hromadske зазначив, що збій частково вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів «ПриватБанку», але не на всю мережу.

В одній з територіальних громад на Сумщині не працює система оповіщення, тому про повітряну тривогу сповіщатимуть працівники патрульної поліції та ДСНС.

Так, у Чернівцях попереджали, що можуть бути проблеми з оплатою проїзду в громадському транспорті через валідатор (втім лише при використанні банківської карти чи NFC).

Окрім того, через збій також не працюють деякі термінали, які уже фіксували в Дніпрі.

У ДТЕК повідомили, що номери контакт-центрів компанії в цій мережі тимчасово не працюють. У компанії закликали використовувати чат-боти і сайт.

Також повідомлялось, що сьогодні, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі заявляють про відсутність зв'язку, інтернету також не працює сайт оператора.

Згодом у «Київстар» підтвердили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.

Крім того, «Monobank» зазнав масованої DDoS-атаки.