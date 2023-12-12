У вівторок, 12 грудня в роботі одного з мобільних операторів України — «Київстар» — стався технічний збій. Зокрема, він вплинув на зв'язок, роботу банківських терміналів та системи оповіщення.
Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Зазначається, що у Львові виникла проблема із системою автоматичного вимкнення ліхтарів вуличного освітлення: міські служби відключали лінії освітлення вручну, повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Речник «ПриватБанку» Олег Серга у коментарі hromadske зазначив, що збій частково вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів «ПриватБанку», але не на всю мережу.
В одній з територіальних громад на Сумщині не працює система оповіщення, тому про повітряну тривогу сповіщатимуть працівники патрульної поліції та ДСНС.
Так, у Чернівцях попереджали, що можуть бути проблеми з оплатою проїзду в громадському транспорті через валідатор (втім лише при використанні банківської карти чи NFC).
Окрім того, через збій також не працюють деякі термінали, які уже фіксували в Дніпрі.
У ДТЕК повідомили, що номери контакт-центрів компанії в цій мережі тимчасово не працюють. У компанії закликали використовувати чат-боти і сайт.
Також повідомлялось, що сьогодні, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі заявляють про відсутність зв'язку, інтернету також не працює сайт оператора.
Згодом у «Київстар» підтвердили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.
Крім того, «Monobank» зазнав масованої DDoS-атаки.
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У вівторок, 12 грудня в роботі одного з мобільних операторів України — «Київстар» — стався технічний збій. Зокрема, він вплинув на зв'язок, роботу банківських терміналів та системи оповіщення.
Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Зазначається, що у Львові виникла проблема із системою автоматичного вимкнення ліхтарів вуличного освітлення: міські служби відключали лінії освітлення вручну, повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Речник «ПриватБанку» Олег Серга у коментарі hromadske зазначив, що збій частково вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів «ПриватБанку», але не на всю мережу.
В одній з територіальних громад на Сумщині не працює система оповіщення, тому про повітряну тривогу сповіщатимуть працівники патрульної поліції та ДСНС.
Так, у Чернівцях попереджали, що можуть бути проблеми з оплатою проїзду в громадському транспорті через валідатор (втім лише при використанні банківської карти чи NFC).
Окрім того, через збій також не працюють деякі термінали, які уже фіксували в Дніпрі.
У ДТЕК повідомили, що номери контакт-центрів компанії в цій мережі тимчасово не працюють. У компанії закликали використовувати чат-боти і сайт.
Також повідомлялось, що сьогодні, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі заявляють про відсутність зв'язку, інтернету також не працює сайт оператора.
Згодом у «Київстар» підтвердили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.
Крім того, «Monobank» зазнав масованої DDoS-атаки.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|