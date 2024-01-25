Оновлено об 11:50: Додана інформація про проблеми у Миколаївській області.

Група компаній «Нафтогаз України» заявила про масштабну кібератаку на один із дата-центрів.

Про це йдеться у телеграм-каналі ГК.

Зазначається, що дата-центр використовують компанії «Нафтогазу». Через атаку вебсайти «Нафтогазу» та деяких місцевих «Газмереж», а також кол-центр — не працюють.

Миколаївська філія «Газмережі» повідомила, що через кібератаку не працюють Центри обслуговування клієнтів у Миколаєві та Миколаївській області.

«Внаслідок хакерської атаки відключені від роботи центри обслуговування клієнтів. Прийом клієнтів зупинено на невизначений термін. Фахівці мережі роблять усе можливе задля відновлення роботи. Детальна інформація з'явиться пізніше», — зазначили там.

Нагадаємо, днями українські хакери з групи «BO Team» знищили базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «Планета».

Атака на Київстар

Нагадаємо, 12 грудня у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі повідомили про відсутність зв'язку, інтернету, також не працював сайт оператора. Збій вплинув на роботу банківських терміналів та системи оповіщення.

Згодом у «Київстар» заявили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці. Ввечері 12 грудня компанія «Київстар» повідомила, що частково відновила роботу послуг фіксованого зв`язку (зі стаціонарним обладнанням).

Також в «Київстар» вважають, що 12 грудня на компанію здійснили хакерську атаку, подібних до якої у телекомунікаційній галузі в світі ще не було.

Російські хакери з угруповання «Солнцепек» взяли на себе відповідальність за кібератаку на мобільний оператор «Київстар». В СБУ заявили, що ці хакери працюють у підрозділі головного управління генштабу збройних сил РФ (ГРУ).

Пізніше у «Київстарі» повідомили, що компанія скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів. Також компанія виділяє 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ.