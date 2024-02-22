Міжнародний валютний фонд. Фото: depositphotos

Україна близька до угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ) що передбачає виділення 900 мільйонів доларів із кредиту на 16,6 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що скоріш за все про виділення траншу представники МВФ оголосять у четвер, 22 лютого. Угоду ще має ратифікувати виконавча рада фонду.

«Угода стала результатом дискусій, що відбувалися протягом останніх двох тижнів щодо того, як Київ зможе фінансувати свою діяльність у випадку, якщо фінансування США, яке обмежено в Конгресі, не надійде. Ці плани, спрямовані на те, щоб показати, що Україна може продовжувати обслуговувати свої борги, включають розширений продаж внутрішніх облігацій, підвищення податків і скорочення витрат», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що виплата від МВФ стане першою з чотирьох, які Україна очікує цього року, на загальну суму 5,4 мільярдів доларів, що є частиною повномасштабної програми для України.

Нагадаємо, що 14 грудня 2023 року Україна отримала третій транш фінансування на суму близько 900 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду в межах програми механізму розширеного фінансування.