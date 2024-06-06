В «Укренерго» пообіцяли скасувати закупівлю систем кондиціювання, після оприлюднення інформації в ЗМІ.

Про це йдеться у заяві компанії.

Учора українські видання повідомили, що «Укренерго» оголосило через Prozorro тендер на закупівлю кондиціонерів для потреб апарату управління. Планувалося закупити чотири комплекти кондиціонерних систем на загальну суму 629 тисяч гривень.

Скриншот тендеру на Prozorro

У четвер, 6 січня, у компанії пояснили, що тендер оголошено на заміну спліт-систем, яким 16 та 13 років, та служби почали готувати його на початку року, коли енергетична система повністю покривала потреби споживачів.

«Мета цієї закупівлі була – забезпечити безперебійне охолодження технічних приміщень: акумуляторної кімнати та ліфтового машинного залу. Про це вказано в тендерній документації на Prozorro. Ми все купуємо у суворій відповідності до закону та правил прозорості, тому підготовка процедур займає певний час. Оголошення цього тендеру, на жаль, збіглося з вимушеними обмеженнями енергопостачання внаслідок російських обстрілів. Задля уникнення маніпуляцій, тендер буде відмінено», — йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що замість закупівлі нових кондиціонерів ремонтуватимуть старі, а тендер відновлять, коли буде скасовано всі відключення.

Також в «Укренерго» запевнили, що в їхніх офісах спекотно з моменту, коли почали закликати всіх українців не включати кондиціонери.

«Ми також переглянемо всі наші актуальні закупівлі на предмет охолоджуючих пристроїв. В наших офісах спекотно, як і в кожному іншому офісі в Україні. Сьогодні також внутрішні комунікації ще раз нагадають нашим співробітникам, які працюють в офісних приміщеннях, як правильно переносити спеку і, що в компанії зараз немає дрес-коду», — додали в компанії.

Раніше повідомлялося, що протягом літа в Україні очікуються дефіцити в енергосистемі, їхній пік може припасти на липень.

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.