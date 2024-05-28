Протягом літа в Україні очікуються дефіцити в енергосистемі, їхній пік може припасти на липень.

Про це розповів начальник Департаменту балансової надійності оператора системи передачу «Укренерго» Роман Грабчак на презентації дослідження аналітичного центру DiXi Group.

За словами Романа Грабчака, конкретні оцінки щодо стану енергосистеми на цей сезон оператор не публікує з огляду на воєнний час, хоча передає Міністерству енергетики.

Водночас він припустив, що влітку дефіцит в енергосистемі спричинятиме сезонний приріст споживання.

«Зараз ми, мабуть, вже пройшли той мінімум споживання, який можемо мати у себе в системі у весняно-літній період. Далі з розвитком високих температур споживання буде тільки рости — воно б росло, якби ми не були змушені його обмежувати», — сказав він.

Роман Грабчак пояснив, що в літній сезон падають спроможності гідрогенерації, яка є основним джерелом гнучкості енергосистеми і доступних резервів потужності. Це також збільшить дефіцит електроенергії.

Ці чинники збільшують роль атомної енергетики, але влітку АЕС зазвичай зупиняють енергоблоки для планового ремонту. Крім того, теплові електроцентралі також не працюють у літній період, тому що багато з них, за словами Романа Грабчака, не можуть працювати без теплового навантаження, або ж мусять зупиняти роботу для підготовки до зими.

«Що ми очікуємо таким чином? Що, мабуть, найважчим місяцем поки що вважається липень — це коли вже немає достатньо води (для гідрогенерації, — прим.), і добре, якщо буде за середніми багаторічними показниками, але вже багато ремонтів і ще не встигли відновити достатньо обладнання теплових станцій, яке було пошкоджено останніми атаками», — припустив представник оператора.

Нагадаємо, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко припустив, що навіть якщо усунути певні пошкодження генерації, то наступні два роки українці житимуть з дефіцитом електроенергії.