Парламент Республіки Узбекистан. Фото: parliament.gov.uz

Влада Узбекистану вирішила приєднатися до фінансових санкцій Заходу проти Росії, фігурантами яких на початок 2024 року стали понад 11 тисяч громадян та компаній.

Парламент Узбекистану у першому читанні ухвалив законопроект, який заборонить банківські операції в країні для підсанкційних фізичних та юридичних осіб, пише The Moscow Times.

Таке рішення ухвалили через ризики застосування вторинних санкцій щодо Узбекистану — тобто заходів за порушення санкційного режиму, пояснює пресслужба парламенту республіки. Законопроект, який готували з урахуванням досвіду Чехії, Латвії та Естонії, що приєдналися до санкцій, наділяє додатковими повноваженнями національний Центробанк.

Узбекистан, який став одним із хабів паралельного імпорту в Росію і одним з головних напрямів «карткового туризму» російських громадян, у перший рік війни прийняв понад 300 тисяч росіян, з яких 60 тисяч відкрили банківські рахунки. Обсяг грошових переказів з РФ до Узбекистану підскочив на 160%, до рекордних 14,5 мільярда доларів (за 2022 рік), а російські підприємці стали рекордсменами за кількістю відкритих в республіці компаній.

Але після неодноразових візитів до Середньої Азії чиновників із ЄС та США банки Узбекистану зробили умови для росіян жорсткішими.

Фактично прийнятий законопроект лише закріпить практику, що вже склалася: банки в Узбекистані вже не проводять транзакції з санкційними особами.

Раніше повідомлялося, що головний для російських імпортерів банк Китаю зупинив усі розрахунки з РФ.