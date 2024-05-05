Фото з місця трагедії. Фото: 7News

У суботу, 4 травня, в огорожу Білого дому врізався автомобіль. Внаслідок аварії водій загинув на місці аварії.

Про це повідомляє NBC Washington з посиланням на дані Секретної служби США.

Зазначається, що аварія сталася близько 22:30, коли автомобіль, який рухався на високій швидкості, врізався у східну сторону огорожі Білого дому на 15-й вулиці та Пенсільванського авеню, повідомили правоохоронці.

«На цей час інцидент розслідується лише як дорожньо-транспортна пригода відділом розслідування великих аварій Міністерства внутрішніх справ», — йдеться в заяві департаменту столичної поліції.

За даними поліції, що загрози для Білого дому чи комплексу резиденції американського президента немає.

Як зазначають представники влади, водій загинув на місці події. Його ім'я та вік не розголошуються.

Нагадаємо, раніше автомобільний міст Френсіса Скотта Кі завдовжки 2,5 кілометра впав у річку в американському Балтіморі.