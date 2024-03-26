Контейнеровоз врізався у 2,5-кілометровий міст в США. Фото: Julia Nikhinson/Reuters

Автомобільний міст Френсіса Скотта Кі завдовжки 2,5 кілометра впав у річку в американському Балтіморі.

Перед цим, як пише ВВС, в нього врізалося вантажне судно.

За даними місцевих чиновників, внаслідок події з мосту через річку Патапсько впали кілька автомобілів, у тому числі вантажівка з причепом, щонайменше 20 людей опинилися у воді. Частину людей витягли з води.

За даними американського Національного центру буїв зі збору даних, температура води в балтиморській гавані зараз становить 9 градусів за Цельсієм. За даними британської Національної служби охорони здоров'я, переохолодження настає, коли температура тіла людини опускається нижче за 35 градусів.

Близько 1:30 за місцевим часом велике судно врізалося в міст, спалахнуло, а потім затонуло.

В міст врізався 300-метровий контейнеровоз Dali під сінгапурським прапором, пунктом призначення якого був вказаний Коломбо (Шрі-Ланка). Судно було зафрахтоване великою судноплавною компанією Maersk.

Губернатор штату Меріленд Вес Мур оголосив надзвичайний стан. Він також повідомив, що розраховує на допомогу федерального уряду.

На місце події також прибули співробітники ФБР, повідомляє CBS, американський партнер ВВС.

Maersk випустила заяву, в якій уточнила, що судно було орендоване нею та перевозило вантаж для її клієнтів. Керувала судном компанія Synergy Group. Співробітників самої Maersk на борту не було.

У Synergy Marine Group ВВС повідомили, що екіпаж Dali складається з 22 осіб, усі вони є громадянами Індії. Вони не постраждали.

Порт Балтімора — це найбільший порт у США за кількома категоріями вантажів, зокрема колісними засобами, такими як автомобілі та причепи, і сухими вантажами. У 2023 році через нього пройшли 800 тисяч автомобілів та 1,3 мільйона імпортних вантажів.

Аварія «створить значні проблеми на східному узбережжі США для американських імпортерів та експортерів», сказав в інтерв'ю ВВС фахівець із контейнерних перевезень Ларс Янсен.

21 тисячу контейнерів доведеться перенаправити в інші порти регіону, пояснює він, а крім того, «множинні торгові судна тепер заблоковані в порту Балтімора». Контейнеровозів серед них немає, але є кілька суховантажів.

На його думку, у регіональному масштабі ця подія призведе до затримок та додаткових витрат. Однак у глобальному масштабі він не очікує значних наслідків.

Нагадаємо, влітку в Тячівщині, що на Закарпатті, обвалилася секція моста, який пролягає через річку Тересва, сталося це під час руху автомобілів. У результаті обвалу мосту постраждало троє людей. Їм надають необхідну медичну допомогу.