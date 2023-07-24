В Тячівщині, що на Закарпатті обвалилася секція моста, який пролягає через річку Тересва, сталося це під час руху автомобілів.

Про це у Telegram повідомила Закарпатська обласна військова адміністрація.

У результаті обвалу мосту постраждало троє людей. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Повідомляється, що на місці події працюють усі оперативно-рятувальні служби, представники органів місцевого самоврядування. Також туди виїхав голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Як попередньо відомо, під час обвалу мосту пошкоджено два авто: легковик Skoda та вантажівка. У легковику було пʼять людей. Одна жінка у важкому стані. Загалом три потерпілих. Ще один пасажир без сильних травм. Водій вантажівки без травм.

Зазначається, що рух автомобільного транспорту організували через такі населені пункти: Крива – Терново – Нересниця – Вільхівці – Бедевля. Просимо водіїв врахувати цю інформацію

Нагадаємо, у Миколаєві внаслідок ДТП водій врізався в електроопору, в авто знаходилася 4-річна дитина.