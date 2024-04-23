В Україні продовжується процес формування легального ринку азартних ігор. З'являються нові оператори, збільшуються податкові відрахування до бюджету, ведеться боротьба з нелегальним бізнесом. З метою впорядкування діяльності організаторів азартних ігор продовжується регулювання бізнесу державою.

На початку квітня профільний комітет Верховної Ради схвалив законопроєкт №9256д. У ньому з'явилися нові обмеження щодо реклами та доступу до азартних розваг. Також депутати пропонують ліквідувати КРАІЛ та створити новий уповноважений орган.

Коротка передісторія

Легальний гральний ринок України працює відповідно до норм закону, прийнятого у липні 2020 року. Він передбачає наявність ліцензії, дотримання принципів відповідальної гри, використання сертифікованого обладнання, захист інтересів користувачів тощо. Крім основного закону, діяльність бізнесу регулюється іншими нормативними документами. Серед найважливіших експерти називають законодавство про фінмоніторинг та адміністративну процедуру, Податковий кодекс та рекламні обмеження.

Нагадаємо, що нові норми, які стосуються реклами гральних закладів, набули чинності у жовтні 2023 року. Їх основна мета, за повідомленням інформаційного порталу про онлайн-казино ITC, — запобігти розвитку ігрової залежності. Контролювати дотримання вимог доручено державному регулятору. Він отримав право накладати фінансові санкції та навіть позбавляти порушників ліцензій.

Проте з’ясувалося, що ситуація в індустрії азартних ігор вимагає більшого контролю. Каталізатором стала петиція про обмеження роботи онлайн-казино — 25 тисяч підписів було зібрано за кілька годин. На запит суспільства оперативно відреагував президент. Він доручив СБУ, Державній службі спецзв'язку, Міністерству цифрової трансформації та секретарю РНБО проаналізувати вплив вебплатформ на громадян країни. Через два дні, 4 квітня, відбулося засідання податкового комітету, на якому одноголосно ухвалили жорсткіші вимоги до діяльності організаторів азартних ігор.

Що пропонують депутати

Оновлений законопроєкт №9256д передбачає посилення контролю грального бізнесу за декількома напрямками.

Перший блок стосується рекламних обмежень. У ньому, зокрема, передбачено заборону на розміщення реклами на радіо та телебаченні, у друкованих ЗМІ та інтернет-медіа, крім спеціалізованих. До реклами гральних закладів заборонено залучати лікарів, спортсменів, військовослужбовців та волонтерів. Також у законопроєкті міститься норма про заборону організаторам азартних ігор бути спонсорами.

Другий блок нормує обмеження доступу до казино військовослужбовців. Їхні прізвища пропонують внести до реєстру осіб, яким обмежена участь в іграх. Порядок внесення має розробити Кабмін.

Третій блок змін стосується моніторингу мережі інтернет та блокування неліцензованих сайтів. Замість КРАІЛ, яка виконувала функції контролю, запропоновано створити новий уповноважений орган.

Документ спрямовано на схвалення парламентом. Але поки що невідомо, коли Верховна Рада почне його розглядати.