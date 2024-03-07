Ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на бізнес. Фото з відкритих джерел

З 6 березня Український ветеранський фонд Мінветеранів розпочав відбір заявок на програму фінансування ветеранського бізнесу «Варто почати власну справу».

Про це повідомили у фонді.

За умовами конкурсу, на започаткування чи розвиток власної справи можна отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень.

Подавати заявки на фінансування проєктів можуть:

ветерани, члени сімей загиблих ветеранів війни та члени сімей загиблих захисників і захисниць України, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці;

дружина або чоловік ветерана, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, у разі, якщо проєкти спрямовані на реінтеграцію ветеранів до активного суспільного життя, забезпечення збереження та відновлення їх фізичного та психічного здоров’я;

юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за рік до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Прийматимуть заявки з 6 до 19 березня 2024 року.

Більше про умови та покрокова інструкція — за посиланням.

Як ветеранам допомагають з роботою та бізнесом в Миколаївській та Одеській областях читайте у статті «НикВести»: «Життя після війни: як ветеранам допомагають з роботою та бізнесом на півдні».