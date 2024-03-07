З 6 березня Український ветеранський фонд Мінветеранів розпочав відбір заявок на програму фінансування ветеранського бізнесу «Варто почати власну справу».
Про це повідомили у фонді.
За умовами конкурсу, на започаткування чи розвиток власної справи можна отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень.
Подавати заявки на фінансування проєктів можуть:
Прийматимуть заявки з 6 до 19 березня 2024 року.
Більше про умови та покрокова інструкція — за посиланням.
Як ветеранам допомагають з роботою та бізнесом в Миколаївській та Одеській областях читайте у статті «НикВести»: «Життя після війни: як ветеранам допомагають з роботою та бізнесом на півдні».
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З 6 березня Український ветеранський фонд Мінветеранів розпочав відбір заявок на програму фінансування ветеранського бізнесу «Варто почати власну справу».
Про це повідомили у фонді.
За умовами конкурсу, на започаткування чи розвиток власної справи можна отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень.
Подавати заявки на фінансування проєктів можуть:
Прийматимуть заявки з 6 до 19 березня 2024 року.
Більше про умови та покрокова інструкція — за посиланням.
Як ветеранам допомагають з роботою та бізнесом в Миколаївській та Одеській областях читайте у статті «НикВести»: «Життя після війни: як ветеранам допомагають з роботою та бізнесом на півдні».