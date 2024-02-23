Росія вночі 23 лютого атакувала Україну 31 ударним безпілотником типу «‎Shahed» із району Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму.

Сили ППО збили 23 дрони, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей», — повідомили військові.

Крім того, вночі росіяни запустили три зенітні керовані ракети С-300, протилокаційну ракету Х-31П та дві крилаті ракети Х-22.

Результати роботи української ППО вночі 23 лютого. Фото: Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, у Миколаївські області російські окупанти вчергове обстріляли три громади Миколаївської — Очаківську, Куцурубську та Галицинівську.