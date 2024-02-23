Росія вночі 23 лютого атакувала Україну 31 ударним безпілотником типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму.
Сили ППО збили 23 дрони, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
«Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей», — повідомили військові.
Крім того, вночі росіяни запустили три зенітні керовані ракети С-300, протилокаційну ракету Х-31П та дві крилаті ракети Х-22.
Нагадаємо, у Миколаївські області російські окупанти вчергове обстріляли три громади Миколаївської — Очаківську, Куцурубську та Галицинівську.
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Росія вночі 23 лютого атакувала Україну 31 ударним безпілотником типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму.
Сили ППО збили 23 дрони, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
«Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей», — повідомили військові.
Крім того, вночі росіяни запустили три зенітні керовані ракети С-300, протилокаційну ракету Х-31П та дві крилаті ракети Х-22.
Нагадаємо, у Миколаївські області російські окупанти вчергове обстріляли три громади Миколаївської — Очаківську, Куцурубську та Галицинівську.