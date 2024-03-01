Збір на гвинтівку, фото зі сторінки Дмитра Батищева

Ініціатор проєкту «Гвардія Помсти» Дмитро Батищев збирає на далекобійну снайперську гвинтівку Ruger у 338 калібрі, яку назвуть на честь Миколаєва.

Про це він розповів у дописах на своїй сторінці у Facebook.

Наразі вже зібрано майже 70% від необхідної суми — необхідно ще 40 тисяч гривень.

— Неважлива сума донату. Важлив прицип «закинув в монобанку і передав посилання другові». Кожна гривня влучить у ворога. Буквально. Снайперку «Миколаїв» чекають на фронті! Долучайтесь. Ворог сам себе не вб’є!, — пише волонтер.

Картка банки збору на снайперку «Миколаїв» 5375 4112 1418 7796.



Збір йде на рахунок волонтера Юрія Чорноморця, який передав на фронт вже понад 250 снайперських комплексів.

На фронт вже передали комплекси «Горлівка», «Ірпінь», «Генічеськ», «Буча», «Гостомель», «Покровськ», «Дніпро», «Запоріжжя», «Київ», «Покровськ-2» «Чернігів», «Маріуполь», «Одеса», «Харків», «Херсон», «Макарів», «Шостка», «Покровськ -3», а також гвинтівка народної помсти за селище Гроза. Миколаїв стане 18 містом, який долучиться до проєкту.

Раніше волонтери збирали на тепловізійний приціл для підрозділу Сил оборони Очакова.