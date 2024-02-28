Очаківські оборонці збирають на тепловізійний приціл. Ілюстративне фото: archer.ua

Оголошено збір на тепловізійний приціл для підрозділу Сил оборони Очакова.

Про це «НикВести» повідомили бійці підрозділу.

Ціль збору: 180 тисяч гривень.

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Тепловізійний приціл — це високотехнологічний прилад, який використовує технологію теплового зображення для створення образу на основі температурних різниць. За допомогою теплового випромінювання він забезпечує зображення об'єктів, навіть коли немає видимого світла. Обладнання допоможе краще бити ворога і вдень, і вночі.

Раніше було оголошено збір для 123 бригади територіальної оборони. Хлопці потребують два автомобілі для роботи на Херсонському напрямку на заміну тих, що були знищені. Ціль збору — 240 тисяч гривень.