Автівка захисників, ілюстративне фото Автівка захисників, ілюстративне фото

Бійці 123 бригади територіальної оборони потребують два автомобілі для роботи на Херсонському напрямку на заміну тих, що були знищені. Ціль збору – 240 тисяч гривень.

Відповідний збір оголосили миколаївські волонтери Сергій Міщенко та Максим Міщенко.

«На жаль, авто на нулі – це свого роду розхідний матеріал, який рятує наших захисників і допомагає їм виконувати бойові завдання. Нещодавно суттєво постраждав автопарк 123 бригади ТрО, тому обʼєднавшись з волонтерами збираємо кошти на два автомобілі. Просимо усіх, хто має можливість, допомогти в зборі. Не маємо опускати руки, маємо допомагати тим, хто береже наші життя», – написали волонтери.

Реквізити для збору:

Карта ПриватБанку: 5168752092465486 (Міщенко Сергій):

Банка у monobank за посиланням.

Нагадаємо, волонтери влаштували розіграш унікальної настільної лампи, зробленої з частини міни, за донат для миколаївської 123 бригади територіальної оборони.