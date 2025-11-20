Платники податків Миколаївщини перерахували до держбюджету майже ₴2,5 млрд військового збору

Миколаївщина спрямувала до держбюджету майже 2,5 млрд грн військового збору. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За десять місяців цього року платники податків Миколаївської області перерахували до державного бюджету майже 2,5 мільярда гривень військового збору, що майже втричі перевищує минулорічні показники.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 1,7 мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У відомстві зазначили, що питома вага військового збору в загальних надходженнях до держбюджету становить 16,6%.

Ставки військового збору:

для ФОПів 1-ї, 2-ї та 4-ї груп — 10% від мінімальної зарплати станом на 1 січня звітного року (у 2025 році — 800 гривень щомісяця);

для платників єдиного податку 3-ї групи (крім е-резидентів) — 1% від отриманого доходу щоквартально;

для ФОПів на загальній системі — 5% від чистого річного оподатковуваного доходу;

для найманих працівників — 5% від нарахованої зарплати.

Раніше повідомлялось, що жителі Миколаївської області перерахували до державного бюджету 1,6 мільярда гривень військового збору.